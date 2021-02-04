Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, едва не вывалила бюст из откровенного топика

Модель завоевала титулы не зря, передает Politeka.net. Калпо выглядит просто восхитительно - ее фигура и внешность в целом просто гипнотизируют.

Красотка подчеркивает свои достоинства разными откровенными нарядами. В этот раз в стори ее Инстаграм появились видео.

Оливия сидела в одном из заведений с друзьями и любимым питомцем.

Модель надела топик со смелым декольте, из которого выставился пышный бюст с кончиками светлого белья - эффектная леди.

Оператор поднес камеру слишком близко к прелестям звезды, засняв их во всей красе.

Позже красотка показала, что под пальто на ее коленях сидит ее любимая собачка.

В посте Калпо рассказала, что ощущает боль в груди, связанную с менструальным циклом. Красотка попросила поделиться с ней, кто еще ощущает такое, как она.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Оливия Калпо попала в фэшн-индустрию, когда была студенткой Бостонского университета. В 2010 году девушка подписала договор о сотрудничестве с Maggie Inc. Спустя года она впервые стала участницей конкурса красоты.

После победы в одном из конкурсов, Оливия стала участницей «Мисс США». Красотка привлекла внимание жюри и общественности не только своими идеальным формами, но и высказываниями в защиту транссексуалов.

Напомним, «Мисс Вселенная» Оливия Калпо заставила любоваться собой, подобрав самый жаркий ракурс

А еще Politeka сообщала, что "Мисс вселенная" Оливия Калпо в жаркой позе на столе показала, что у нее под юбкой

Также Politeka писала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо засветила свои сочные "дыньки", задрав мини-топ прямо на улице