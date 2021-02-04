Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала свои природные достоинства в постели

Как сообщает Politeka.net, девушка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, сделанное в спальне в Киеве. Она радяилась в обтягивающий черный костюм с вызывающим декольте, даже дна не видно, заплела волосы в несколько косичек и сделала ярко-красный маникюр.

В таком образе Юлия Мишура присела на кровать и слегка наклониклась к камере, сделав акцент на своей приоткрытой груди. Вдобавок, модель отвела взгляд от камеры и слегка приоткрыла рот, придав себе еще более пикантный вид. Она оставила в описании тэги "фитоняшка" и "спорт", намекнув, как ей удалось заполучить такое красивое тело. Девушка также отметила, что ее пример может стать хорошей мотивацией для других пользователей сети.

В свои 28-лет Юлия Мишура успела стать чемпионкой Европы по бодибилдингу, а сейчас регулярно показывает поклонникам результаты своих регулярных спортивных тренировок. Недавно мускулистая красотка сфотографировалась в комнате с большим окном, судя по всему, полностью без одежды. Модель расположилась на полу, подтянув колени к груди, и запечатлела свое отражение в зеркале. В такой позе она без лишней скромности и комплексов продемонстрировала накачанное тело, за которым она так тщательно следит.

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