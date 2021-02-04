Российскую актрису Кристину Асмус пристыдила собственная дочь от шоумена Гарика Харламова

Как пишет Politeka.net, несмотря на плотный рабочий график, звезда нашла время на зимнюю прогулку со своим ребенком. Она опубликовала кадры совместных развлечений на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Кристина Асмус вышла на улицу в теплой черной куртке со светлым меховым воротником, а на голову натянула белую шапку. 7-летняя Анастасия запечатлена в курточке леопардовой раскраски и забавной шапке в виде головы медведя. Актриса сделала несколько селфи с дочерью на фоне заснеженных деревьев и загородного особняка, при этом красотки принялись корчить на камеру различные рожицы.

"Мам, мы вышли на улицу гулять, а не фоткаться 🤪❄️🛷", - передала Кристина Асмус слова своей малышки в описании.

Многие пользователи соцсети не смогли пройти мимо против таких фотографий и засыпали их комментариями:

"Дочечка прелесть!!!"; "Тот случай, когда дочь права, нужно и прислушаться"; "Копия Гарика"; "Совместили приятное с полезным🔥 Вы две зажигалочки🔥🔥🔥"; "Какая красивая дочка😍❤️"; "Кристина верни свой цвет волос ! Ты конечно красотка 😍 но блонд был твой вот прям твой, такая была милая , изящная и очень интеллигентная ❤️сейчас что-то не то 🌸"; "Фантастические улыбки счястливой семьи, вы супер"; "маленькая мама ❤️😍"; "Кристина вы прекрасно вяглядите со своей доченькой"; "Милаши какие, но Харлы не хватает"; "О, Настена, на отца похожа очень. Чтобы здесь не писали"; "Гарик в миниатюре"; "О, Гарик, ты ли это?"; "Снегурочка и снежинка".

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