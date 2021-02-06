Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя и рассказала о целях

На фото Ана Чери показалась в топе и лосинах. Звезда сидела на ступеньках у панорамного окна. Девушка улыбалась и хвасталась плоским животиком, а волосы оставила распущенными. Образ красотка дополнила стильными кроссовками, а одну ножку загнула. Кадр получился светлым и зажигающим, ведь молодая звезда выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Цель нашей жизни - быть счастливыми.

Сделали ли вы сегодня что-нибудь, что сделало вас счастливым? Если нет, дни еще не закончились!", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау так красиво", "Да! Провел время с сыном", "Люблю это", "Обожаю этот наряд", "Выглядит великолепно", "Я так люблю тебя, ты очень соблазнительная и очень красивая".

Мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери устроила пикантную съемку в спальне в необычном наряде.

Как видно на соблазнительных кадрах из Стори, девушке есть что показать. Чери с удовольствием подчеркивает пышные формы при помощи чулок и подвязок из сеточки, сделанных из капрона. Причем дополнила такой свой образ Ана топом из своего магазина, который расстегнула на бюсте.

Напомним, Ана Чери потрясла упругими ягодицами, с трудом втиснувшись в лосины

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