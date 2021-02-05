Стало известно о смерти известного российского актера

Умер Виталий Альшанский, который снимался в кино "Майор Гром", "Полицейский с Рублёвки", "Бригада" и был режиссером "Молодежки". Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил телеграм-канал Mash.

Актеру было 52 года.

Отмечается, что вчера вечером к нему пришла в гости знакомая. Но дверь была закрыта изнутри, пришлось вскрывать. Тело актера нашли в квартире на диване без сознания.

По словам женщины, у него были проблемы с давлением, но накануне чувствовал себя хорошо. Она вызвала скорую, но врачи уже только констатировали смерть.

Полиция ведет доследственную проверку причин трагедии.

Виталий Альшанский широко известен по ролям на ТВ - "Кухня", "Майор Гром", "Полицейский с Рублёвки", "Бригада", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...".и другим Также выступил режиссером "Молодёжки". Появился в картинах "Про любоff", "Мама не горюй-2", "Бумер".

Актер служил в Театре Ролана Быкова, Театре им. А.С. Пушкина.

Также ранее сообщалось, что стало известно о смерти актера, Виктора Павлюченкова.

Как отмечается, артист Виктор Павлюченков скончался на 58-м году жизни. Сообщается, что актер умер скоропостижно. Актер театра и кино также был каскадером и сценаристом телевизионных передач на каналах РЕН ТВ, РТР, ТВЦ. Кроме того, Павлюченков сам сочинял песни.

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