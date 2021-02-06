Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова устроила очередную провокационную тренировку в своем зале

После того, как Волочкова отдохнула на Мальдивах и вернулась домой, она бурно отпраздновала день рождения и намеревается провести несколько спектаклей, за которые ее ранее не раз критиковали. Балерину это не смущает и она рассказывает о планах на будущее прямо во время одной из тренировок.

Так, Волочкова в любимой черной жилетке и бирюзовых брюках показала, как двигает руками, выплясывает на пуантах и крутится на камеру, тем не менее такие движения оценили далеко не все, не смотря на закрытые комментарии.

«Моя любимая вариация "Кармен"🙏 Я сохраняю ее и в моем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка" . Репетировать в позднее время мне не очень нравится.🐣 Я люблю сначала позаниматься и провести репетицию, а затем решать любые дела и проводить встречи. Но сегодня все было наоборот.😂 Но репетицию я не могу себе позволять пропускать.🩰 Тем более, в этом месяце три спектакля.🌺😊🩰🦢» - написала Волочкова.

В сети на анти-фанатских группах ответили сразу:

«что у неё с ногами?; Какой кошмар😨; Иди ноги лечи, на коляске же ездить будешь...; 😂 карэн был мальчик топотун; Куролапами нас не удивить, но что у нее с лодыжками😳? Отёк такой, как после перелома🤦‍♀️; Неужели не можешь найти себе работу, чтобы не терять здоровье и не становится инвалидом?!😕; На мумии развязали бинты😲 заверните обратно 🙏🤪🤦‍♀; Ну как же она не видит,что у людей посмешище вызывает».

Ранее, по словам Волочковой, после праздника она получила подарки и цветы, благодаря которым подняла себе настроение и решилась на новые «подвиги»:

«Через несколько дней мой неугомонный и безудержный склад характера дал о себе знать😂 И я самостоятельно организовала три благотворительных выступления с нашим спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка" в феврале.🩰🌺 В городах Подмосковья. Не могу я без Творчества.🤷‍♀️🩰 И никогда не бездействую. И всегда много физически тружусь с детства и поддерживаю форму.😊🌺», - рассказала Волочкова.

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