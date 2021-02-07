За прошедшие сутки, 6 февраля, российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Так, в районе Марьинки трое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Вблизи Новозвановки и Южного противник осуществил несколько прицельных выстрелов по позициям ООС из стрелкового оружия. Вследствие обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащие оперативно доставлены в госпиталь, состояние их здоровья удовлетворительное.

Возле Песков противник неоднократно вел прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате огнестрельное ранение получил один украинский защитник. Его также госпитализировали.

С начала текущих суток обстановка контролируется украинскими военными, нарушений со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

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