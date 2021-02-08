Глава Минздрава Максим Степанов объявил о начале вакцинации украинцев уже через неделю
С важным заявлением министр выступил на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
В частности, Степанов сообщил, что первый этап вакцинации украинцев начнется уже через неделю. Однако, он тут же уточнил, что первыми вакцину получат люди с самым высоким риском заражения и тяжелого протекания болезни. Всего речь идет о 370 тысячах граждан.
Первый этап вакцинации рассчитан на следующие категории граждан:
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Тина Кароль без стеснения похвасталась крупной покупкой и удивила резким ответом: "Пускай все знают"
Беда неожиданно ворвалась в семью Дорофеевой и Дантеса, что произошло: "Я так плакала!"
Винник по-крупному ошибся на "Голосі країни", кадры облетели сеть: "Мурашки по коже"
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
- работников мобильных бригад вакцинации;
- медработников, врачей и средний медицинский персонал, которые работают с зараженными вирусом;
- работников лабораторий, которые проводят анализы на коронавирус;
- работников экстренной медицинской помощи;
- персонал и людей, проживающих в интернатах и домах престарелых;
- военнослужащих из ООС.
По словам Степанова, на втором и третьем этапе вакцину должны получить люди из группы риска по возрасту, профессии или по состоянию здоровья. Ожидается, что второй этап стартует в конце марта и будет рассчитан на 2,5 миллиона украинцев.
Сейчас Украина ожидает прибытия 910 тысяч доз вакцин. Среди них будет 210 тысяч доз вакцины Pfizer. Также в данный момент продолжаются переговоры с четырьмя производителями вакцин.
Напомним, вакцинация от коронавируса, украинцев предупредили о специальных списках: "Всех, кто откажется...".
Как сообщала Politeka, Украина готова вакцинировать от коронавируса жителей ОРДЛО: Ляшко назвал условия, "только в случае...".
Также Politeka писала, что вакцина от коронавируса подойдет не всем: врач предупредил, кому опасно прививаться, "если человек имеет...".