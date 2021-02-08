Глава Минздрава Максим Степанов объявил о начале вакцинации украинцев уже через неделю

С важным заявлением министр выступил на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

В частности, Степанов сообщил, что первый этап вакцинации украинцев начнется уже через неделю. Однако, он тут же уточнил, что первыми вакцину получат люди с самым высоким риском заражения и тяжелого протекания болезни. Всего речь идет о 370 тысячах граждан.

Первый этап вакцинации рассчитан на следующие категории граждан:

работников мобильных бригад вакцинации;

медработников, врачей и средний медицинский персонал, которые работают с зараженными вирусом;

работников лабораторий, которые проводят анализы на коронавирус;

работников экстренной медицинской помощи;

персонал и людей, проживающих в интернатах и домах престарелых;

военнослужащих из ООС.

По словам Степанова, на втором и третьем этапе вакцину должны получить люди из группы риска по возрасту, профессии или по состоянию здоровья. Ожидается, что второй этап стартует в конце марта и будет рассчитан на 2,5 миллиона украинцев.

Сейчас Украина ожидает прибытия 910 тысяч доз вакцин. Среди них будет 210 тысяч доз вакцины Pfizer. Также в данный момент продолжаются переговоры с четырьмя производителями вакцин.

Напомним, вакцинация от коронавируса, украинцев предупредили о специальных списках: "Всех, кто откажется...".

Как сообщала Politeka, Украина готова вакцинировать от коронавируса жителей ОРДЛО: Ляшко назвал условия, "только в случае...".

Также Politeka писала, что вакцина от коронавируса подойдет не всем: врач предупредил, кому опасно прививаться, "если человек имеет...".