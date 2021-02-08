В Украине смогут начать почти сразу два этапа вакцинации против коронавируса

Кроме этого, прививки готовы делать и жителям временно неподконтрольных Киеву территорий.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Также он добавил, что жителей ОРДЛО в Украине готовы вакцинировать только в случае соответствующего обращения. Вот только прививки против коронавируса будут делать вакцинами, которые менее требовательны по условиям хранения – например, при температуре +2... +8°С, ведь такие легче хранить и транспортировать.

"Если в конце февраля получим препарат от AstraZeneca/Oxford, то сразу начнем второй этап вакцинации. Документы по вакцины находятся на рассмотрении ВОЗ. Но она безопасна для людей пожилого возраста, в ЕС в целом разрешена для лиц не моложе 18 лет", – пояснил Ляшко.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 8 февраля, в Украине официально подтверждено 1 246 990 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2141– обнаружено за прошедшие сутки, при этом 130 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 23 644 человека (+47 за сутки), а 1 075 743 пациента (+2697 за сутки) полностью победил болезнь.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что Украина получит широкий доступ к вакцине от коронавируса: стало известно, когда это произойдет.