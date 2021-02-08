Что известно в настоящий момент

Медики клинической больницы имени Мечникова в Днепре борются за жизнь 25-летнего бойца ВСУ

Известно, что боец родом из Никополя и его доставили с передовой в тяжелом состоянии.

Об этом рассказывает в Facebook главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, раненого военнослужащего 25-летнего Илью доставили 6 февраля.

Он уточнил, что диагноз у бойца: минно-взрывная травма. У него обнаружили сотрясение головного мозга. Перелом стенок гайморовых пазух. Переломы костей лицевого черепа. Ожоги лица и шеи второго Б степени, площадью 8% поверхности тела. Ожоги верхних дыхательных путей. Множественные осколочные ранения головы, шеи, лица, грудной и брюшной стенки, конечностей. Закрытую травму грудной клетки. Ушиб легких. Проникающие ранения, инородные тела левого и правого глаза.

Также ранее сообщалось, что в районе Марьинки трое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики.

А вблизи Новозвановки и Южного противник осуществил несколько прицельных выстрелов по позициям ООС из стрелкового оружия. Вследствие обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащие оперативно доставлены в госпиталь, состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

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