Юные красотки из нового состава группы «ВИА Гра» впечатлили поклонников образами во всем белом

София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова продолжают завоевывать сердца фанатов культовой группы, стараясь регулярно радовать их новым контентом. Как сообщает Politeka.net, на этот раз на официальной странице группы в Инстаграм появились снимки девушек в новых образах.

На фото юные красотки одеты во все белое. При этом, у кажой из них свой образ. Так, Тарасова примерила короткий топик и длинную юбку с кокетливыми завязками. Синецкая позирует в полупрозрачном платье. А для Попопвой стилисты подобрали фактурный топ и мини-юбку с эффектом помятой ткани.

Синецкая фотографирует себя с одногруппницами в зеркале, пристально глядя в телефон. Девушки стоят вплотную друг к другу и стараются принять наиболее соблазнительные позы.

Поклонники красоток не оставили их без внимания и тут же принялись засыпать подопечных Константина Меладзе комплиментами.

«Обожаю вас девочки. Чем вы занимаетесь в свободное время? Или какие ваши любимые места в Киеве?», «боже какая же Ксюша красивая...это просто невероятно...все красивые но Ксюша просто...», «Прекрасные образы! Особенно обожаю Ульяну! - харизматичный магнетизм, природная красота, нежный голосовой сопрано», «Красотки», - пишут люди.

Напомним, подопечная Меладзе из новой ВИА Гры вольготно разлеглась и поиграла с мужскими фантазиями.

А еще Politeka писала, что девушки из новой ВИА Гры в латексе порезвились на полу, заставив мужчин пускать слюнки.

Также Politeka сообщала, что юная блондинка из ВИА Гры в коже устроила сеанс соблазнения, горячие кадры.