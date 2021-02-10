Знаменитую российскую актрису Алису Фрейндлих невозможно узнать после болезни
Актриса Алиса Фрейндлих до сих пор находится на лечении в больнице из-за осложнений вследствие пневмонии. Но, как сообщает портал МК, болезнь заставила народную любимицу очень сильно измениться внешне, пишет Politeka.net.
Согласно сообщению источников из больницы в Санкт-Петербурге, где она находится еще с конца декабря прошлого года, в истощенной женщине трудно узнать знаменитую Алису Фрейндлих: она очень сильно потеряла в весе, что мешает процессу выздоровления.
По словам источника Алиса Фрейндлих уже находится в обычной палате, куда ее перевели после реанимационного отделения. Как известно, у нее были сильно поражены легкие из-за пневмонии. Но, если состояние актрисы будет оставаться стабильным, то она сможет вернуться домой уже через неделю, хотя до полного выздоровления еще далеко.
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Отмечается, что фигура 86-летней Алисы Фрейндлих сейчас очень изменилась и при росте всего 153 сантиметра она стала очень худой. В больнице рассказали, что несмотря на довольно тяжелое состояние и процесс лечения актриса все равно не бросила вредную привычку много курить и все время просилась покурить.
Напомним, что из-за сильнейшей пневмонии актрису госпитализировали в больницу еще 25 декабря. Женщину немедленно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но состояние ее легких продолжало ухудшаться. Алису Фрейндлих спустя время перевели в палату интенсивной терапии, где за ней наблюдала сиделка.
Причинами затянувшегося лечения стал крайне малый вес актрисы, а также перенесенный много лет назад туберкулез. Кроме того медики обнаружили у нее кисту в печени, из-за чего некоторые препараты для актрисы под запретом.
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