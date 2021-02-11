Владелец одного из крупных прокатов элитных автомобилей в Майами поразил рассказом о Потапе и Насте Каменских

Видео интервью опубликовано в Youtube.

Российский бизнесмен уверяет, он давно работает с артистами высокого класса. В его автопарке есть много заманчивых марок транспорта, которые с большой охотой арендуют звезды.

При этом он отметил, что иногда все же бывают неприятные инциденты. Так, директор компании заявил, что его сильно возмутило отношение Потапа и Насти Каменских к машине.

«Есть такие — никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них. Машина обосрана, обоссана и в кокаине. Бросили авто в аэропорту, он просто смс мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак», — рассказал бизнесмен.

Отметим, в Сети мнения относительно сказанного в программе разделились.

«Вряд ли это правда. Много раз пересекалась с Потапом и Настей, такое и приблизительно не вяжется с тем какие они классные и порядочные. Как говориться «Кто обзывается, тот сам так называется», «Я не знаком лично и не встречался. Но слышал о том, что Потап не очень себя корректно иногда ведет. За столько выпусков Биг Мани, первый раз вижу у гостя столько нелюбви к человеку», - пишут в комментариях.

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