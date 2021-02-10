Танцор и хореограф Дмитрий Жук, который известен по шоу "Танці з зірками", обескуражил слишком откровенным кадром

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал серию фото, на которых он позирует абсолютно голым. Черно-белые снимки не смогли скрыть идеальное подкачанное тело хореографа.

На фото он сидел в провокационных позах, прикрывая самое интимное фольгой. Также танцор позировал, сидя на стуле.

«Чувствую. Ощущаю», - заинтриговал Жук подписями к фото.

Стоит отметить, что это не первые откровенные фото, которые Жук публикует у себя в социальных сетях. Каждый его пост из этой съемки вызывает восторг у фанаток, которые забрасывают Дмитрия комплиментами.

«Это ты про падение?», «Огонь», «Супер», «До чего же красивый мужчина», «Ну ничего себе!», «Круто», - пишут пользователи сети.

Как известно, Дима Жук вместе с певицей Юлией Саниной дошел до финала шоу «Танці з зірками», но уступил победу Санте Димопулос с Максом Леоновым. До этого он также танцевал в паре с Людмилой Бабир, Камалией и Златой Огневич.

Ранее мы писали, что Дима Жук разделся, встал под душ и показал всю красоту мужского тела.

Напомним, что партнер Саниной по «Танцях з зірками» подкрался сзади, заставив звезду попотеть: мужу такое бы не понравилось.

Как сообщала Politeka, горячий партнер Саниной по «Танцях з зірками» излил душу перед фанатами: «Сильно комплексовал по поводу...».

Также Politeka писала, что раздетый партнер Саниной по «Танцях з зірками» всполошил сеть дерзким поступком: «Окрыляет».