Танцор и хореограф Дмитрий Жук, который известен по шоу "Танці з зірками", обескуражил слишком откровенным кадром
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал серию фото, на которых он позирует абсолютно голым. Черно-белые снимки не смогли скрыть идеальное подкачанное тело хореографа.
На фото он сидел в провокационных позах, прикрывая самое интимное фольгой. Также танцор позировал, сидя на стуле.
«Чувствую. Ощущаю», - заинтриговал Жук подписями к фото.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Мишель Андраде застали в постели с Позитивом, скрывались недолго: «Потап и Настя раньше тоже так…»
Звезда 1+1 Соломия Витвицкая ошеломила печальным известием о муже: «О, Боже, как жаль»
Ротару едва сдержала слезы за кулисами "Вечернего Квартала", что произошло: "Очень тяжело..."
"Оставила включенным газ и ушла": харьковчанка бросила дочь и подожгла собственную квартиру
Стоит отметить, что это не первые откровенные фото, которые Жук публикует у себя в социальных сетях. Каждый его пост из этой съемки вызывает восторг у фанаток, которые забрасывают Дмитрия комплиментами.
«Это ты про падение?», «Огонь», «Супер», «До чего же красивый мужчина», «Ну ничего себе!», «Круто», - пишут пользователи сети.
Как известно, Дима Жук вместе с певицей Юлией Саниной дошел до финала шоу «Танці з зірками», но уступил победу Санте Димопулос с Максом Леоновым. До этого он также танцевал в паре с Людмилой Бабир, Камалией и Златой Огневич.
Ранее мы писали, что Дима Жук разделся, встал под душ и показал всю красоту мужского тела.
Напомним, что партнер Саниной по «Танцях з зірками» подкрался сзади, заставив звезду попотеть: мужу такое бы не понравилось.
Как сообщала Politeka, горячий партнер Саниной по «Танцях з зірками» излил душу перед фанатами: «Сильно комплексовал по поводу...».
Также Politeka писала, что раздетый партнер Саниной по «Танцях з зірками» всполошил сеть дерзким поступком: «Окрыляет».