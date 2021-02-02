Партнер Юлії Саніної по "Танцях з зірками", український хореограф Дмитро Жук зважився на відверту розмову зі своїми шанувальниками

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram чоловік затіяв рубрику відповідей на питання. Хореограф намагався чесно відповідати на питання, які залишали йому шанувальники.

"Коли-небудь був комплекс з приводу зовнішності?",- запитав один з шанувальників.

"Звичайно був... і досі є якісь комплекси з приводу зовнішності. Раніше дуже сильно комплексував з приводу своїх вух", - зізнався Жук.

Крім цього, шанувальники поцікавилися, у скільки років Дмитро почав займатися танцями.

"Танцями почав займатися в 7 років, мені зараз 25... Порахуй, скільки років я танцюю?", - підсумував хореограф.

Варто відзначити, що останнім часом Дмитро Жук розбурхує мережу відвертими знімками. Хореограф постить у себе в Instagram фото, на яких позує повністю оголеним. Завдяки регулярним фізичним навантаженням Жук знаходиться у відмінній фізичній формі. Це прекрасно видно на фото – його м'язи, залізний торс і красиві руки. Шанувальниці божеволіють від молодого танцюриста.

Як відомо, Дмитро Жук в парі з Юлією Саніною дійшов до фіналу танцювального шоу, зайнявши друге місце.

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