Экс-ведущая "Орла и решки", певица Регина Тодоренко впечатлила пикантным образом с розовыми волосами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала кадр со съемок шоу «Маскарад» - российской версии шоу «Маска». Регина была одета в необычное платье из прозрачной черной ткани. Под платьем у певицы красовался лиф, который в процессе съемок съехал немного ниже, чем нужно было.

Девушке надели розовый парик и огромную черную шляпку. Образ Тодоренко получился весьма неожиданным и необычным.

«Розовый фламинго. Как мне нравится этот цвет», - подписала фото Регина.

В комментариях поклонники стали спорить. Одним образ понравился, а другие раскритиковали Тодоренко за поведение на шоу и странный наряд. Кроме этого, многие фаны отметили, что Регина на этом фото сильно похожа на американскую певицу Мадонну.

«Верните нам прежнюю Регину», «В первые доли секунды показалось, что это Мадонна», «Лиф упал вниз слегка», «На Мадонну похожа», «Я подумала Мадонна на фото))», «Очень красиво! Образ очень понравился!», «Грудь чуть ли не на животе», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко поделилась соблазнительным фото в постели.

Напомним, что раздетая Тодоренко из "Орла и решки" показала свою "проблему", засмущав видом в спальне: "Это ужас".

Как сообщала Politeka, Тодоренко из «Орла и решки» наделала шуму резкой сменой имиджа: «Не ожидала от себя…».

Также Politeka писала, что бесстыжая Тодоренко в невидимых трусах показала, как развлекается в отпуске: «Экстремальная мамаша».