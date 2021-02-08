Відома телеведуча Регіна Тодоренко, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" вразила новим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведуча опублікувала фото, яке викликало справжню бурю емоцій у шанувальників. Регіна позувала для фото в чорній прозорій сукні, під якою виднівся чорний ліфчик. На голові у неї красувався чорний капелюшок, а волосся зірки раптом стало рожевим. Ця зміна привела в захват артистку, здивувавши її шанувальників.

"Не очікувала від себе такої витівки. Але як же це весело і захоплююче спостерігати за собою в новому образі). Як вам образ від 1 до 10? Спасибі, мої чарівниці", - підписала фото Тодоренко.

У коментарях шанувальники стали висловлювати свою думку з приводу різкої зміни в зовнішності кумира. Варто відзначити, що зачіска сподобалася далеко не всім.

"Мені не подобається, не пасує вам", "Кайф", "прикольна перука", "Ну просто вау", "по-моєму перукою вже нікого не здивуєш", "мені не дуже подобається, вибачте...але подивитися на себе іншу, це класно", "На Оксану Самойлову схожа)", "капелюх не в тему) а так дуже навіть нічого", - пишуть користувачі Мережі.

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