У шоумена и телеведущего Дмитрия Шепелева, бывшего мужа покойной певицы Жанны Фриске в последнее время не лучший период
Так, шоу Шепелева "Ты как я" закрылось из-за низких рейтингов, а затем он потерпел еще одну неудачу – не прошел кастинг на новой работе. И это при том, что скоро он снова станет папой. Екатерина Тулупова ждет от него ребенка. Поэтому стабильный доход шоумену очень нужен.
В новом посте в Инстаграм Шепелев поделился рассуждениями о человеческом предназначении. К таким мыслям его подтолкнул просмотр с сыном Платоном мультфильма «Душа».
«Мне очень понравилась мысль, что не настолько важна «искра», предназначение, сколько удовольствие от каждого прожитого дня - счастье ведь в мелочах. Сочная оплеуха коучам личностного роста, правда?» - отметил телеведущий.
Также он признался, что прочувствовал переживания главного героя.
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«А с другой стороны - жизнь без цели, без ощущения, что ты занят любимым делом, которое вставляет и будоражит - ну что это за жизнь, особенно для мужчины! И здесь сожаление главного героя мультфильма: «Я прожил бессмысленную жизнь», - я очень хорошо могу понять», - отметил Шепелев.
Пользователи Сети также обратили внимание на неудачи Шепелева в последнее время. При этом злоключения артистта даже связали с его бывшей женой.
«У Димы одни неудачи в последнее время. Как будто Жанна не отпускает. Счастья вам», - написали в комментариях.
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