Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о новой косметологической процедуре, которую она сделала после отдыха на Мальдивах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт украинской знаменитости в соцсети.
Так, на странице Поляковой появились сторис, в которых она рассказывает, что едет из клиники, где она сделала процедуру на "пятой точке".
"Всем привет, мои дорогие, только что была в клинике у доктора Дудиковой, делала невероятную процедуру на "пятую точку", потому что привезла лишних 5 килограммов с Мальдив", - рассказала Полякова.
При этом она не стала уточнять, о какой именно процедуре идет речь.
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Как известно, в январе Полякова была на отдыхе на Мальдивах и радовала поклонников пикантными фото в купальнике на фоне живописных пейзажей.
Ранее сообщалось, что между украинскими певицами Ольгой Поляковой и Тиной Кароль разгорелся громкий скандал. Поводом для этого стало то, что Оля назвала Тину "известной плакальщицей на похоронах". Впоследствии Полякова объяснила, что имела ввиду "грустный репертуар" певицы, а не ее личную трагедию, однако эти извинения устроили не всех.
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