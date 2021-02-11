Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о новой косметологической процедуре, которую она сделала после отдыха на Мальдивах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт украинской знаменитости в соцсети.

Так, на странице Поляковой появились сторис, в которых она рассказывает, что едет из клиники, где она сделала процедуру на "пятой точке".

"Всем привет, мои дорогие, только что была в клинике у доктора Дудиковой, делала невероятную процедуру на "пятую точку", потому что привезла лишних 5 килограммов с Мальдив", - рассказала Полякова.

При этом она не стала уточнять, о какой именно процедуре идет речь.

Как известно, в январе Полякова была на отдыхе на Мальдивах и радовала поклонников пикантными фото в купальнике на фоне живописных пейзажей.

Ранее сообщалось, что между украинскими певицами Ольгой Поляковой и Тиной Кароль разгорелся громкий скандал. Поводом для этого стало то, что Оля назвала Тину "известной плакальщицей на похоронах". Впоследствии Полякова объяснила, что имела ввиду "грустный репертуар" певицы, а не ее личную трагедию, однако эти извинения устроили не всех.

Напомним, конфликт между заплаканной Кароль и Поляковой вышел на новый уровень, в "Маске" не смолчали: "жаль..."

Как сообщала Politeka, слетевшая с катушек Полякова после Кароль нашла себе новую жертву в украинском шоу-бизнесе: "здоровая, грудастая...".

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