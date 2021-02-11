Известный украинский тяжеловес Василий Вирастюк засветился в компании звезды "Дизель шоу"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу спортсмена в соцсети.
Так, в аккаунте Вирастюка появились сторис, на которых он отметил страницу "Дизель шоу".
На первом фото тяжелоатлет позирует в белом халате, испачканном следами "крови", и держит в руках клизму.
"Эй, вы, кому клизму?" - написал он.
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На следующем фото Василий Вирастюк уже держит в руках банку и позирует вместе со звездой "Дизель шоу" Егором Крутоголовом. При этом себя Вирастюк подписал как "санитар", а Крутоголова - "мясник".
"А может анализы в баночку?"- спросил он.
На странице "Дизель шоу" пока что нет информации о съемках с Вирастюком, поэтому пока что неизвестно, что интересного артисты подготовили для зрителей с участием тяжеловеса.
Ранее сообщалось, что самый сильный человек мира, украинский тяжелоатлет Василий Вирастюк, присутствовал на съемках новогоднего выпуска "Дизель Шоу" и решил порадовать поклонников кадрами, которые были сняты за кулисами.
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