Известный украинский тяжеловес Василий Вирастюк засветился в компании звезды "Дизель шоу"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу спортсмена в соцсети.

Так, в аккаунте Вирастюка появились сторис, на которых он отметил страницу "Дизель шоу".

На первом фото тяжелоатлет позирует в белом халате, испачканном следами "крови", и держит в руках клизму.

"Эй, вы, кому клизму?" - написал он.

На следующем фото Василий Вирастюк уже держит в руках банку и позирует вместе со звездой "Дизель шоу" Егором Крутоголовом. При этом себя Вирастюк подписал как "санитар", а Крутоголова - "мясник".

"А может анализы в баночку?"- спросил он.

На странице "Дизель шоу" пока что нет информации о съемках с Вирастюком, поэтому пока что неизвестно, что интересного артисты подготовили для зрителей с участием тяжеловеса.

Ранее сообщалось, что самый сильный человек мира, украинский тяжелоатлет Василий Вирастюк, присутствовал на съемках новогоднего выпуска "Дизель Шоу" и решил порадовать поклонников кадрами, которые были сняты за кулисами.

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