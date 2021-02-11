Украинская певица Таисия Повалий, которая активно строит свою карьеру в России, показала как "кайфует" от жизни во время снегопада
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.
Так, Повалий опубликовала в своем аккаунте видео, на котором она стоит в черной куртке с мехом и большой меховой шапке, когда на нее падает снег. Певица широко улыбается, закрывая глаза от наслаждения, и подставляет ладони к небу, словно "ловя" снег руками.
"Кайфую", - лаконично написала она в комментарии к видео.
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В комментариях многие написали комплименты Повалий, отметив, что она прекрасно выглядит.
"Смотришь это видео и невольно хочется улыбаться! Хорошенькая!", "Красавица, кайфуй, пока кайфуется", "Сказка в сказке! Таечка, люблю!", "Сказочно красиво", "Пусть улыбка с вашего прекрасного лица не сходит", "Красавица", "Сплошная красота", - пишут в комментариях.
Как известно, 17 сентября 2014 года Повалий вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" посетила Госдуму России. После этого Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность государства.
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