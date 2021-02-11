Украинская певица Таисия Повалий, которая активно строит свою карьеру в России, показала как "кайфует" от жизни во время снегопада

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.

Так, Повалий опубликовала в своем аккаунте видео, на котором она стоит в черной куртке с мехом и большой меховой шапке, когда на нее падает снег. Певица широко улыбается, закрывая глаза от наслаждения, и подставляет ладони к небу, словно "ловя" снег руками.

"Кайфую", - лаконично написала она в комментарии к видео.

В комментариях многие написали комплименты Повалий, отметив, что она прекрасно выглядит.

"Смотришь это видео и невольно хочется улыбаться! Хорошенькая!", "Красавица, кайфуй, пока кайфуется", "Сказка в сказке! Таечка, люблю!", "Сказочно красиво", "Пусть улыбка с вашего прекрасного лица не сходит", "Красавица", "Сплошная красота", - пишут в комментариях.

Как известно, 17 сентября 2014 года Повалий вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" посетила Госдуму России. После этого Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность государства.

Напомним, что Таисия Повалий показала, как будет развлекать россиян на Новый год: «опять эти балаганы».

Как сообщала Politeka, Таисия Повалий в прозрачном балахоне напугала очередным превращением: "что с правым глазом?".

Также Politeka писала, что разрисованная Повалий забыла о возрасте, засветив Экстра-декольте: "глаза замирают!».