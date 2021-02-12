На Донбассе в результате вражеского обстрела скончался боец ВСУ

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке "28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу".

Трагические известия с фронта сообщили еще утром, 11 февраля. Как оказалось, погиб 24-летний Владислав Лященко.

"Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда всего несколько дней назад мы похоронили двух наших собратьев. Но к сожалению война вновь оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего собрата. Владислав Лященко 1996 года рождения, погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводному опорном пункте. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца. Покойся с миром, Влад...", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в то злополучный день оборвалась жизнь еще одного защитника Украины.

Смертельное ранение получил 36-летний полтавчанин Александр Глушко.

Известно, что прощание с Героем состоится 12 февраля в 11:00 на площади перед Полтавской ОГА.

Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

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