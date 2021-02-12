Певица Кристина Орбакайте, дочка Аллы Пугачевой, произвела фурор неожиданными кадрами
Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала застолье с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым и другом, модельером Игорем Гуляевым.
Орбакайте решила необычным способом окончательно провести 2020-й и встретить год Быка по Восточному календарю. С этой целью была организована тематическая вечеринка. Правда, в специфическом наряде была только певица, ее спутники скромно воздержались.
Кристина предстала в кремовом кимоно с черной вышивкой и характерной гулькой на голове с воткнутыми в нее палочками. Пользователи тут же окрестили звезду в комментариях "гейшей".
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Стоит отметить, Орбакайте также показала, какими яствами "ублажала" мужа и гостя: стол был накрыт в китайском стиле.
На одном из кадров Кристина прильнула к Михаилу, кокетливо улыбнувшись в камеру.
"Решили проводить Крысу и встретить Быка, по Восточному ⛩🐮 с @igorgulyaevofficial и @iamzemtsov", - говорится в подписи.
Комментирующие разделили радость с Орбакайте и ее близкими:
"Шикарная и любимая) Отличный повод ❤️"
"С Новым Годом! Почему Миша не в костюме самурая?"
"Затейники! Хорошо вам - China Town недалеко!)"
"Красивые!!! Кристина всё больше становится похожа на Аллу Борисовну"
"Как изысканно! 🧧 С Новым Годом! 🎉"
"Образ классный🙂 гейша"
Добавим, Земцов был первым мужчиной, который предложил Орбакайте руку и сердце и с кем она официально зарегистрировала свои отношения.
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