Еще и гостей позвали

Певица Кристина Орбакайте, дочка Аллы Пугачевой, произвела фурор неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала застолье с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым и другом, модельером Игорем Гуляевым.

Орбакайте решила необычным способом окончательно провести 2020-й и встретить год Быка по Восточному календарю. С этой целью была организована тематическая вечеринка. Правда, в специфическом наряде была только певица, ее спутники скромно воздержались.

Кристина предстала в кремовом кимоно с черной вышивкой и характерной гулькой на голове с воткнутыми в нее палочками. Пользователи тут же окрестили звезду в комментариях "гейшей".

Стоит отметить, Орбакайте также показала, какими яствами "ублажала" мужа и гостя: стол был накрыт в китайском стиле.

На одном из кадров Кристина прильнула к Михаилу, кокетливо улыбнувшись в камеру.

"Решили проводить Крысу и встретить Быка, по Восточному ⛩🐮 с @igorgulyaevofficial и @iamzemtsov", - говорится в подписи.

Комментирующие разделили радость с Орбакайте и ее близкими:

"Шикарная и любимая) Отличный повод ❤️"

"С Новым Годом! Почему Миша не в костюме самурая?"

"Затейники! Хорошо вам - China Town недалеко!)"

"Красивые!!! Кристина всё больше становится похожа на Аллу Борисовну"

"Как изысканно! 🧧 С Новым Годом! 🎉"

"Образ классный🙂 гейша"

Добавим, Земцов был первым мужчиной, который предложил Орбакайте руку и сердце и с кем она официально зарегистрировала свои отношения.

Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красоток: Пугачева может гордиться.

Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть, редкое фото: "Они совсем не похожи".

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