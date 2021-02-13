Новая участница «Голосу країни» Ирина Бояркина разочаровала зрителей после впечатляющего выступления на сцене шоу

Как передает Politeka.net, бывшая звезда «Х-фактора», а также участница Нацотбора на Евровидение Ирина Бояркина (ранее Василенко), станет новой участницей «Голосу країни». Это стало известно из многочисленных анонсов шоу. Судя по анонсу, Ирина впечатлила тренеров шоу своим крутым выступлением. В комментариях под анонсом звезду расхваливали ее поклонники и новые почитатели.

Впрочем, восторг длился недолго. Накануне выпуска шоу, где Ирина триумфально возвращается на сцену, красотка пришла с выступлением на «Сніданок з 1+1». Там она исполнила песню.

«Уже в это воскресенье выйдет романтический выпуск «Голоса країни». Он будет посвящен дню влюбленных. Звездные тренеры продолжат борьбу за самые красивые и уникальные голоса. Ирина Бояркина - одна из героинь 4 выпуска шоу "Голос країни" сегодня посетила студию Сніданка», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях звезду раскритиковали за неудачное выступление.

«Тут не такая яркая, как в анонсе шоу. Фальшивит», «Что-то нынешний голос слабый, к сожалению, очень мало участников, от которых действительно захватывает дух», - оставили комментарий недовольные зрители.

Напомним, что эффектная блондинка взорвала сцену «Голосу країни» вслед за соперницей Монатика: «Весь Х-фактор возвращается…».

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