Юная дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут опубликовала видео зажигательных танцев своих учеников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу девушки в соцсети.

Так, в аккаунте дочери Фреймут появилась публикация с тремя видео, на которых Злата демонстрирует свои танцевальные способности.

При этом девушка подчеркнула, что хореографом данных номеров была именно она.

"Я сделала это. Дуэты “шпионских игр”. Моя хореография. Танцоры, которые больше всего поразили меня тем, как они видели и изображали данную конструкцию тела... Благословляю вас рядом, (теперь “хореограф” в моей биографии становится правдой)", - написала она.

Также девушка записала несколько сторис, в которых поблагодарила тех, кто пришел на ее танцевальный мастер-класс.

"Друзья, большое спасибо всем, кто пришел, особенно учитывая погоду, так далеко было многим ехать... И я в шоке, что кто-то пришел узнать, что я могу вам дать, чему могу научить. Мне очень приятно", - призналась девушка.

Как известно, Злата Митчелл - это старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут. Девочку она родила от британца, с которым встречалась, когда жила в Лондоне. Известно, что Злата увлекается танцами и уже участвовала в различных конкурсах и проектах.

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