Юная дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут опубликовала видео зажигательных танцев своих учеников
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу девушки в соцсети.
Так, в аккаунте дочери Фреймут появилась публикация с тремя видео, на которых Злата демонстрирует свои танцевальные способности.
При этом девушка подчеркнула, что хореографом данных номеров была именно она.
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"Я сделала это. Дуэты “шпионских игр”. Моя хореография. Танцоры, которые больше всего поразили меня тем, как они видели и изображали данную конструкцию тела... Благословляю вас рядом, (теперь “хореограф” в моей биографии становится правдой)", - написала она.
Также девушка записала несколько сторис, в которых поблагодарила тех, кто пришел на ее танцевальный мастер-класс.
"Друзья, большое спасибо всем, кто пришел, особенно учитывая погоду, так далеко было многим ехать... И я в шоке, что кто-то пришел узнать, что я могу вам дать, чему могу научить. Мне очень приятно", - призналась девушка.
Как известно, Злата Митчелл - это старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут. Девочку она родила от британца, с которым встречалась, когда жила в Лондоне. Известно, что Злата увлекается танцами и уже участвовала в различных конкурсах и проектах.
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