На Донбассе погибли сразу трое защитников Украины
Причиной их гибели стало неизвестное взрывное устройство, на котором они подорвались. Это произошло вблизи населенного пункта Новолуганское на Донбассе.
О трагедии сообщила пресс-служба оперативно-тактического управления "Північ".
В сообщении уточняется, что во время перемещения на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
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Кроме того, военное командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.
Украинцы под сообщением оперативно-тактического управления "Північ" высказывают свои слова сочуствия и поддержки в сторону родных и близких погибших украинских защитников.
"Опять горе, боль, слезы, злость... Царство Небесное и вечная память Героям павшим за народ и волю Украины", "Вечная и светлая память героям отдавшим свою жизнь за Украину", "Что же это происходит?! Каждый день гибнут наши воины. Они раньше там ходили и никаких мин не было? Я так это понимаю", "Вечный почет Героям".
Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
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