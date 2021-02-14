На Донбассе погибли сразу трое защитников Украины

Причиной их гибели стало неизвестное взрывное устройство, на котором они подорвались. Это произошло вблизи населенного пункта Новолуганское на Донбассе.

О трагедии сообщила пресс-служба оперативно-тактического управления "Північ".

В сообщении уточняется, что во время перемещения на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Кроме того, военное командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Украинцы под сообщением оперативно-тактического управления "Північ" высказывают свои слова сочуствия и поддержки в сторону родных и близких погибших украинских защитников.

"Опять горе, боль, слезы, злость... Царство Небесное и вечная память Героям павшим за народ и волю Украины", "Вечная и светлая память героям отдавшим свою жизнь за Украину", "Что же это происходит?! Каждый день гибнут наши воины. Они раньше там ходили и никаких мин не было? Я так это понимаю", "Вечный почет Героям".

Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

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