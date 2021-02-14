Посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев скончался впоследствии инфаркта
О смерти 65-летнего дипломата в Китае в воскресенье, 14 февраля, сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Politeka.net.
"Печальная новость... На 65 году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким", - говорится в твите Кулебы.
По информации источников, приближенных к послу, смерть Камышева произошла в городе Чжанцзякоу. У посла случился сердечный приступ, медики выявили обширный инфаркт, пишет "Страна".
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Пользователи выражают свои соболезнования под твитом министра:
"Очень печальная новость. Светлая память"
"Скорбим... То не Украина, там все другое, сам знаю, у меня дом на Филипинах... Жестко как в аду!"
"Мои соболезнования близким и родным"
Отметим, Сергей Камышев начал работу в Министерстве иностранных дел Украины в 1994 году. Представлял интересы Украины в Монголии и КНДР, работал в посольстве Египта.
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