Посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев скончался впоследствии инфаркта

О смерти 65-летнего дипломата в Китае в воскресенье, 14 февраля, сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Politeka.net.

"Печальная новость... На 65 году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким", - говорится в твите Кулебы.

По информации источников, приближенных к послу, смерть Камышева произошла в городе Чжанцзякоу. У посла случился сердечный приступ, медики выявили обширный инфаркт, пишет "Страна".

Пользователи выражают свои соболезнования под твитом министра:

"Очень печальная новость. Светлая память"

"Скорбим... То не Украина, там все другое, сам знаю, у меня дом на Филипинах... Жестко как в аду!"

"Мои соболезнования близким и родным"

Отметим, Сергей Камышев начал работу в Министерстве иностранных дел Украины в 1994 году. Представлял интересы Украины в Монголии и КНДР, работал в посольстве Египта.

Напомним, "Остались две дочки и родители-пенсионеры": жизнь защитницы Украины оборвалась на Донбассе

Как сообщала Politeka, "Эту потерю не передать словами": остановилось сердце именитого украинского комика

Также Politeka писала, что "Спасибо тебе за всё": оборвалась жизнь легендарного певца, его песни напевали миллионы украинцев