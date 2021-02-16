Романтическая музыка, иллюминация и лепестки роз

Как передает Politeka.net модель и актриса Тилан Блондо показала в своем сторис на Instagarm видео своего "счастливого VDay", написав, что у нее "самый лучший бойфренд".

В своем сторис знаменитая модель показала дорожку к бассейну, высланную лепестками роз. Весь путь к бассейну девушку сопровождала ультрамариновая иллюминация, вмонтированная в пол и стены, и романтическая музыка. После чего, актриса искупалась в "розовой" воде, взбудоражив фанатов загадочными полутенями.

Тилан Блондо, 19-летняя красотка, покорившая подиум с четырехлетнего возраста своей кукольной внешностью, стала любимицей многих именитых дизайнеров и фотографов. Юную модель называют "самой красивой девочкой в мире". Звезда с мировым именем снимается для журналов и рекламных кампаний — теперь уже взрослых.

Молодая модель показала своего парня, отметив его в публикации. Им оказался марокканец Бен Натал. В его сторис те же видео, что и у юной модели.

Тилан часто снимается в рекламе, так, перед днем всех влюбленных девушка рекламировала красный флакончик духов от известного парфюмированного бренда Cacharel.

Ранее мы рассказывали, как Тилан восхитила публику фото со своим домашним любимцем - пушистой собачкой рыжего окраса. Рыжий любимчик часто радует поклонников появляясь на страницах звезды. Милый песик завораживает своим озорным характером.

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