Фото третьего воина ВСУ, который погиб 14 февраля возле Новолуганского на Донбассе в результате подрыва на мине, появилось в сети

Снимок 26-летнего Дмитрия Мироненко появился на Telegram-канале "Харьков Life".

"Старший солдат Дмитрий Мироненко, уроженец Харьковской области (1994 года рождения). Вечная слава Героям", – говорится в сообщении.

Похороны бойца состоятся 16 февраля в Харькове на Аллее славы кладбища №18. Герой служил в ВСУ с 2017 года. У него остались родители, передает "Суспільне".

Вместе с Мироненко в тот день погибли еще два военнослужащих, которые подорвались на неустановленном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Новолуганское на Донбассе утром 14 февраля.

Это капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения).

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