Украина потеряла выдающего оперного певца

Как передает Politeka.net, об этом сообщает Одесская опера на своей странице в Facebook

В возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист Украины Анатолий Иванович Бойко.

С 1972 он был солистом Одесского театра оперы и балета. За четыре десятилетия Анатолий Иванович выполнил все ведущие басовые партии, о которых только может мечтать певец: Феррандо ( «Трубадур»), Борис ( «Борис Годунов»), Иван Хованский (Хованщина "), Кончак и Галицкий (" Князь Игорь "), Алеко ( «Алеко»), Сальери ( «Моцарт и Сальери»), Собакин ("Царская невеста"), Рене ( «Иоланта»), Гремин ( «Евгений Онегин»), Тибо («Орлеанская дева»), Мефистофель ( "Фауст"), граф Монтероне («Риголетто»), Петр I («Петр I»), Отец («Катерина»).

Анатолий Бойко до последнего продолжал выступать на сцене.

«Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким! Это огромная потеря для музыкального мира и для всех нас! Творчество Анатолия Ивановича Бойко и светлая память о нем навсегда останутся в наших сердцах!» - говорится в сообщении.

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«Царство небесное... большая утрата», «Всегда буду помнить его замечательную улыбку, человечность, оптимизм. Анатолий Иванович - светлая память», «Царство Небесное ... Светлая память дорогой Анатолий Иванович...... Вы навсегда останетесь в нашей памяти и в нашем сердце», «Очень больно... Царство небесное, дорогой Анатолий Иванович, невероятно трепетный, при всей своей мощи, король Рене. Спасибо за поддержку, за доброту, Вы навсегда в сердце», - пишут в комментариях.

Напомним, ушел из жизни музыкант культовой группы, его хиты знали наизусть.

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