Известная модель Эллен Сантана, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в зажигающем образе

На фото Эллен позировала в прозрачном белье с кружевными частями. Сантана дополнила образ чулочками и туфлями на каблуках. Звезда села на коленки, развернувшись спиной к камере. Девушка позировала в этот раз на диване, использовав большие стильные очки, которые добавили кадру особой пикантности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"Доброе утро, прекрасная муза", "Что это за женщина? Красивая", "я скучаю по тебе", "Доброе утро красавица", "Так прекрасно", "Великолепная девушка", "Идеальная красивая кошка", "Доброе утро, еще одна прекрасная работа, как всегда", "Доброе утро, красивое и чудесное", "С каждым днем ​​все больше Эллен", Доброе утро, красавица!!!", "Невероятная бразилькая звезда".

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Красотка позировала в бюстгальтере и ушках. Образ девушка дополнила юбкой снизу.

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