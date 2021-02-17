Певица и актриса Дженнифер Лопес произвела фурор праздничным кадром
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 51-летней артистки опубликовали яркое фото, показав образ, в котором нестареющая красотка встретила День всех влюбленных.
Страстная Джей Ло предстала в черном гольфе и темной юбке с широким поясом, изюминкой которой, безусловно, стал безумный разрез. Именно на нем акцентировала внимание звезда, когда забралась на стол, положив ногу на ногу и томно выгнувшись. Лопес кокетливо улыбнулась, расположившись на лепестках роз, и аккуратно оперлась на руку, стараясь не зацепить зажженные свечи.
Атмосфера так и располагала к проявлению нежных чувств.
В подписи отмечается, что фото было сделано за несколько дней до Дня святого Валентина. Джей Ло со своим 45-летним бойфрендом, экс-бейсболистом Алексом Родригесом отметили праздник немного ранее, так как Дженнифер нужно было отправляться на съемки нового фильма Shotgun Wedding (Брак по залету, - ред.), которые стартовали в Доминикане.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Настя Каменских в игривой позе приковала взгляды к полупрозрачной маечке: "Пырышки-пупырышки"
"Холостячка" Мишина в гневе указала Эллерту на дверь сразу после отпуска: "Это что за прикол?"
Фигуристая экс-Nikita Кумейко в бездонном декольте ослепила драгоценностями: "Атомная бомба"
Масштабный пожар в Киеве: пламенем охватило огромную территорию парка, видео и детали с места
Отметим, Лопес и Родригес вместе уже четыре года, хотя познакомились 20 лет назад. Тогда молодой, но уже известный, спортсмен попросил у нее автограф. Летом 2019 года Алекс встал на одно колено и попросил руки Дженнифер.
Ранее мы сообщали, фигуристая звезда разожгла огонь ярким фото в стрингах и "подгулявшей" майке. Лопес оттопырила крепкий "орешек", подняв руки вверх.
Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.
А еще Politeka писала, что разгоряченная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, украсив загорелый бюст очень необычно