Известная украинская ведущая и звезда шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут рассказала о своей провалившейся попытке стать моделью

Знаменитость поделилась рассказом о том, как ее чуть не взяли в модели, в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Фреймут опубликовала свое архивное фото и рассказала, что в своем время оно произвело большое впечатление на людей из модельного бизнеса.

Ольга Фреймут

На снимке молодая красотка запечатлена крупным планом. Она позирует, пристально глядя в камеру и томно приоткрыв рот.

Популярные статьи сейчас

41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."

Полякова аж завопила, поняв, кто Стрекоза на шоу "Маска", момент попал на видео: "Я говорила вам!"

Экс-муж Билык Дикусар ошеломил откровением после Дня влюбленных: «Появляется шанс, что…»

Роковой взрыв прогремел в Одессе, первые подробности ЧП: "у ребенка оторвало..."

Подопечная Потапа Андраде разделась на морозе, сразив даже Никитюк: «Красотка»
Показать еще

Как рассказала Фреймут, за этим незатейливым снимком скрывается целая история.

«Это удивительное фото – его 20 лет назад увидели модельные скауты в Лондоне и пригласили на кастинг. А я пока собиралась, не было в чем пойти, да и денег на транспорт не было…пока заработала деньги, поправилась от того, что ела один хлеб. Пришла…и меня не взяли в модели», - с юмором рассказала Фреймут.

Впрочем, можно предположить, что она не сильно сожалеет об этой упущенной возможности, ведь в итоге ей все же удалось построить успешную карьеру и стать узнаваемым лицом в шоу-бизнесе.

Напомним, Фреймут ошеломила правдой, как начинался ее роман с мужем-продюсером: "Проезжала мимо офиса и...".

Как сообщала Politeka, 14-летняя дочка Фреймут без комплексов дала жару на съемочной площадке: "Есть несколько жизненно важных новостей...".

Также Politeka писала, что Фреймут засветила свой роскошный особняк и похвасталась талантом: "Не могу остановиться...".