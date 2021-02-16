Известная украинская ведущая и звезда шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут рассказала о своей провалившейся попытке стать моделью
Знаменитость поделилась рассказом о том, как ее чуть не взяли в модели, в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Фреймут опубликовала свое архивное фото и рассказала, что в своем время оно произвело большое впечатление на людей из модельного бизнеса.
На снимке молодая красотка запечатлена крупным планом. Она позирует, пристально глядя в камеру и томно приоткрыв рот.
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Как рассказала Фреймут, за этим незатейливым снимком скрывается целая история.
«Это удивительное фото – его 20 лет назад увидели модельные скауты в Лондоне и пригласили на кастинг. А я пока собиралась, не было в чем пойти, да и денег на транспорт не было…пока заработала деньги, поправилась от того, что ела один хлеб. Пришла…и меня не взяли в модели», - с юмором рассказала Фреймут.
Впрочем, можно предположить, что она не сильно сожалеет об этой упущенной возможности, ведь в итоге ей все же удалось построить успешную карьеру и стать узнаваемым лицом в шоу-бизнесе.
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