Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян раскрыла себя с неожиданной стороны в эффектном купальнике-бикини

Популярная красотка с миллионами фанатов по всему миру порадовала поклонников новым солнечным фото в пикантном виде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды.

Так, Ким выложила в сеть новое фото в купальнике. На снимке она позирует под жарким солнышком в саду, заполненном зеленью. Красотка загорает в соблазнительном купальнике-бикини нюдового оттенка, который идеально сочетается с цветом ее кожи.

При этом, на снимке Ким выставила вперед руку, будто пытаясь скрыться от камеры.

«Я очень стеснительная», - подписала фото Кардашьян.

Можно предположить, что это была ирония, ведь всем известно, что звезда не стесняется позировать на камеру в самых откровенных образах.

Ее поклонники бурно отреагировали на новый пост знаменитости.

«Восхитительная», «Я люблю тебя», «Чего именно ты стесняешься?», «Ким, ты такая красивая», «Она стесняется потому что без макияжа», «Она светится», «Ничего, чего мы бы не видели, Кимберли», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Ким опубликовала фото, сделанные на пляже. Она позировала для фото со своей родной старшей сестрой Кортни.

Обе девушки натянули на свои пышные формы миниатюрные купальники, которые практически ничего не прикрыли. Лица девушки прикрыли солнцезащитными очками.

Напомним, что знойная Ким Кардашьян в лифчике и колготках удивила странной конструкцией на голове: "к такому никто не был готов".

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