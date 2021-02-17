17 февраля глава Кабмина на заседании правительства рассказал, что ждет украинцев в ближайшее время. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на соответствующее видео .

Так, по словам Шмыгаля, в Украине будет четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения, то есть наша страна вернется к модели адаптивного карантина.

В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

Премьер-министр отметил, что решение вступит в силу на следующей неделе, 22 февраля.

В проекте постановления говорится, что карантин будет продлен до 30 апреля, а с 22 февраля на территории Украины введут режим желтой зоны, которым будет запрещено.

Так, работа ресторанов и кафе продлится до 24:00 (было до 23-х), разрешаются массовые собрания (1 человек на 4 квадратных метров) и спортивные соревнования.

А также разрешается посещение образовательных учреждений учениками, если из-за контакта с больными коронавирусом на самоизоляции находятся более 50% учащихся и персонала (сейчас – запрещается посещать образовательные учреждения группами более 20 человек, кроме дошкольных, общих средних, внешкольных и специализированных в области искусства учреждений).

Кроме того, работа спортзалов и фитнес-центров станет легче - при посещении более одного человека на 10 кв. м. (сейчас – не более одного человека на 20 кв. м.).

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