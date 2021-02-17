Популярный украинский исполнитель Константин Бочаров, которого все знают как MELOVIN, удивил сменой имиджа

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, сделанное во время радио-эфира. Артист сидел возле микрофона рядом с ведущим. На нем был надет черный пиджак, под который он не стал надевать одежду. На фото засветились татуировки, украшающие грудь певца.

Образ завершали модные солнцезащитные очки и кожаные длинные перчатки. Особое внимание поклонников привлекли зеленые волосы артиста, которые он перекрасил перед эфиром. Прическа получилась очень необычной.

«@chernovol.andrey после тебя и настроение огонь. Кто слушал эфир?) Кстати как вам цвет волос?)», - подписал фото артист.

В комментариях стали обсуждать смелые эксперименты звезды.

«Прическа нереально крутая, цвет бомба», «И эфир, и цвет огонь», «Умеешь ты удивлять, Mr. MELOVIN», «Цвет волос просто ааа», «Стильно, модно, мэлодежно», «Ты мне Джокера напоминаешь в этом цвете», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что MELOVIN засветился возле магазина для взрослых. Парень без стыда стоял возле витрины, демонстрируя пальцами неприличный жест.

Как известно, MELOVIN был фаворитом Андрея Данилко на Нацотборе на Евровидение.

Напомним, что эпатажный любимчик Данилко MELOVIN застрял возле магазина пикантных игрушек: «Паренек подрос».

Как сообщала Politeka, любимчик Данилко MELOVIN нараспашку взбудоражил огненным образом: "Нереально крут...".

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN удивил непривычным видом, в сети заговорили о кардинальных переменах: "Что-то с внешностью...".