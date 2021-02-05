Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, показав задумливий образ напередодні виходу нової пісні

Артист знову розохотив шанувальників, нагадавши їм, що найближчим часом випустить новий трек. Про це він написав у новому пості на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, артист показав себе в студії. Весь його вигляд говорить про те, що він вже запрацювався.

"Коли чекаєш прем'єру нової пісні, щоб все висловити як в останній раз. Soon", - написав MELOVIN.

На чорно-білому фото співак на тлі цифрового піаніно. Всупереч своєму звичайному зухвалому образу з макіяжем і чорними нарядами, для роботи співак явно віддає перевагу менш зухвалий одяг. Так, на ньому звичайна світла водолазка і ніякої косметики. Єдиним помітним аксесуаром стали стильні окуляри виконавця.

На фото MELOVIN підпер голову рукою, пильно дивлячись в камеру. Співак виглядає серйозним і рішучим.

Шанувальники артиста не змогли пройти повз його поста. Багатьом здалося, що на фото волосся співака виглядають світліше: люди припускають, що він їх пофарбував.

"Я не можу зрозуміти. Що то в твоїй зовнішності змінилося. Тільки що? Або це у мене галюни. Не знаю", "ми теж вже дуже хочемо почути цей шедевр«," Меловін, ти пофарбувався?", "Ой, як заінтригував", " щось із зовнішністю змінилося. Але що ж?!? Волосся пофарбував?» ,- пишуть в коментарях.

Нагадавши, загадковий фаворит Андрія Данилка mеlovin довів до мурашок, розкривши халат: "на Гагу схожий".

Як повідомляла Politeka, скуйовджений фаворит Данилко mеlovin спантеличив поплившим видом зі склянкою в руці.

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