Популярний український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) показав, як проводить час у відпустці

Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram 23-річний виконавець опублікував вельми непристойне фото. Хлопець застряг біля магазину для дорослих, продемонструвавши незвичайну вивіску. Крім напису, що там продають пікантні іграшки, на вивісці було написано «Ласкаво просимо» на різних мовах.

Щоб фото стало ще безсоромніше, Бочаров висунув язик і підніс пальці до рота. Варто відзначити, що одягнений артист був вельми непримітно. Він надів капюшон толстовки, під яким ще виднілася бейсболка. У такому вигляді навіть найвідданіші шанувальники навряд чи впізнали б його на вулиці.

"Не шкодувати", - підписав фото артист.

У коментарях шанувальники стали жартувати над місцем, біля якого вирішив позувати їх кумир. Не обійшлося і без компліментів для молодого хлопця.

"ну хлопчина підріс, що сказати", "подобається твій настрій", "ти що несеш, нас діти дивляться", "пікантні іграшки?) Ну ок, а чого ні", "модне місце для любителів задоволення...", "купівля реквізитів для концертів", "чимось поповнив колекцію?",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що MELOVIN порадував щасливим виглядом в компанії друга. Останнім часом Бочаров переживає непрості часи, тому шанувальники переживають за його емоційний стан.

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