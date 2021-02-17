Новая звезда талант-шоу «Голос країни» Ирина Бояркина удивила поклонников совместным фото с известным артистом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с эпатажным украинским исполнителем, победителем «Х-фактора» Константином Бочаровым, более известным под псевдонимом Melovin.

На фото Ирина сидела на стуле, крепко прижавшись к артисту. Она искренне улыбалась и выглядела счастливой. Melovin тоже был немного взволнован. Видно, что ему доставляло удовольствие компания Ирины.

«И кровь кипит, когда вспоминаю, как мы с @melovin_official зажигали в нацотборе на @eurovision.ua 2018. Мел, поздравляю с премьерой новой, замечательной песни! Звучит, как всегда, очень круто!», - подписала фото звезда.

В комментариях Ирине оставили массу приятных слов и комплиментов.

«И кровь кипит, а на душе прохладно», «Какие приятные воспоминания», «Он наше солнышко, а Вам большое спасибо», «3 года прошло», «Спасибо, что вы поддерживали Мэловин'а, помню, как будто, было вчера», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ирина и Melovin участвовали в Нацотборе на Евровидение, где поддерживали друг друга. Кроме этого, оба артиста являются выпускниками «Х-фактора» разных сезонов.

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