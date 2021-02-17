Популярний український виконавець Костянтин Бочаров, якого всі знають як MELOVIN, здивував зміною іміджу

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, зроблене під час радіо-ефіру. Артист сидів біля мікрофона поруч з ведучим. На ньому був надітий чорний піджак, під який він не став надягати одяг. На фото засвітилися татуювання, що прикрашають груди співака.

Образ завершували модні сонцезахисні окуляри і шкіряні довгі рукавички. Особливу увагу шанувальників привернуло зелене волосся артиста, яке він перефарбував перед ефіром. Зачіска вийшла дуже незвичайною.

«@chernovol.andrey після тебе і настрій вогонь. Хто слухав ефір?) До речі як вам колір волосся?)»,- підписав фото артист.

У коментарях стали обговорювати сміливі експерименти зірки.

"Зачіска нереально крута, колір бомба», «і ефір, і колір вогонь", "вмієш ти дивувати, Mr. MELOVIN», «Колір волосся просто ааа», «Стильно, модно, мелодежно», "Ти мені Джокера нагадуєш в цьому кольорі", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що MELOVIN засвітився біля магазину для дорослих. Хлопець без сорому стояв біля вітрини, демонструючи пальцями непристойний жест.

Як відомо, MELOVIN був фаворитом Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробачення.

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