Нова учасниця "Голосу країни" Ірина Бояркіна розчарувала глядачів після вражаючого виступу на сцені шоу

Як передає Politeka.net, колишня зірка «Х-фактора», а також учасниця Нацвідбору на Євробачення Ірина Бояркіна (раніше Василенко), стане новою учасницею «Голосу країни». Це стало відомо з численних анонсів шоу. Судячи з анонсу, Ірина вразила тренерів шоу своїм крутим виступом. У коментарях під анонсом зірку розхвалювали її шанувальники і нові глядачі.

Втім, захват тривав недовго. Напередодні випуску шоу, де Ірина тріумфально повертається на сцену, красуня прийшла з виступом на «Сніданок з 1+1». Там вона виконала пісню.

"Вже цієї неділі вийде романтичний випуск "Голосу країни". Він буде присвячений дню закоханих. Зіркові тренери продовжать боротьбу за найкрасивіші і найунікальніші голоси. Ірина Бояркіна - одна з героїнь 4 випуску шоу "Голос країни" сьогодні відвідала студію Сніданку», - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях зірку розкритикували за невдалий виступ.

"Тут не така яскрава, як в анонсі шоу. Фальшивить", "щось нинішній голос слабкий, на жаль, дуже мало учасників, від яких дійсно захоплює дух", - залишили коментар незадоволені глядачі.

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