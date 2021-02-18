Популярная певица, жена Потапа Настя Каменских стала жертвой мошенников
Как передает Politeka.net, артистка рассказала об этом на своей странице в соцсети Инстарам.
«Друзья, фейковый розыгрыш! Пожалуйста, не переходите по подобным ссылкам и не участвуйте. Это мошенническая акция! Свои конкурсы я провожу Исключительно на личной странице в Инстаграм», - написала певица.
Отметим, ранее о мошенниках, которые используют ее имя предупредила телеведущая Екатерина Осадчая. Они в сети Instagram так же рассылали сообщения о несуществующем конкурсе.
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«Они пишут, что вы стали финалистом конкурса. Ни в коем случае не открывайте эти сообщения. Скорее всего, это ссылка на взлом вашего аккаунта. Будьте бдительными. Вся информация о конкурсах есть на моем аккаунте. Не поддавайтесь мошенникам!», — предупредила телеведущая.
Еще раньше активизировались аферисты, которые обманывают фанатов "Квартал 95", предлагая участие в неких розыгрышах. Тогда использовали имя Евгения Кошевого.
"Никаких розыгрышей, ни студия "Квартал 95", ни я лично - не проводим. Не ведитесь на этот развод! С "разводчиками" боремся, пытаемся их банить... Не ведитесь и тем более не тратьте последние деньги. Официальные розыгрыши проводятся только на официальных страничках "Квартал 95" и актеров. Перестаньте выплескивать свои эмоции на других!", - прокомментировал ситуацию артист "Квартала 95".
Напомним, что Каменских засветила лицо без косметики в компании «мохнатой» подружки: «Потап зарос?».
Как раньше писал сайт Politeka Каменских блеснула натуральной красотой и вызвала зависть украинцев: «Как же Потапу повезло».
Politeka ранее сообщала, что счастливая Каменских с огромным букетом не сдержала чувств при Потапе: "Ждем маленьких Потапчиков".