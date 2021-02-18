Американская певица и актриса Деми Ловато едва не лишилась жизни в результате передозировки наркотиков

28-летняя звезда откровенно рассказала о том, что ей пришлось пережить в новом документальном фильме: «Деми Ловато: Танцуя с дьяволом».

Событие, которое перевернуло всю ее жизнь случилось в 2018 году. ЕеТогда Ловато нашли без сознания и еле откачали в больнице. Врачи говорили, что ей оставалось жить от пяти до десяти минут, если бы они не приехали вовремя.

Звезда перенесла три инсульта и сердечный приступ после передозировки. Полностью восстановить здоровье так и не удалось.

«У меня осталось повреждение мозга, я до сих пор сталкиваюсь с последствиями этого. Я не вожу машину, потому что у меня есть слепые зоны. Мне также долгое время было очень трудно читать», — рассказала журналистам Деми.

При этом Ловато утверждает, что не хотела бы ничего изменить в своем прошлом.

«Все это должно было случиться, чтобы я усвоила уроки. Это было болезненно, и, оглядываясь назад, иногда мне становится грустно, когда я думаю о боли, которую мне пришлось вынести. Но я ни о чем не жалею. Я горжусь тем, кем являюсь сегодня», — сказала она.

Певица отметила, что рассказывая свою историю, хочет помочь другим.

«За последние пару лет я услышала много историй о своей жизни и о том, что, по мнению людей, случилось. Поэтому хотела бы внести ясность. Если это может вам помочь. Я надеюсь, что может. В конечном счете, это было моей целью: помочь людям с такими же проблемами», — сказала Деми.

Она добавила, что у нее, как у кошки, девять жизней. Но сейчас она проживает уже девятую.

В фильме появятся и родные Деми, а также ее коллеги и друзья Элтон Джон и Кристина Агилера, которые поделятся своей точкой зрения на карьерный рост звезды и ее стремление преодолеть своих демонов.



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