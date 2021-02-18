Звезда показала себя во всей красе

Экс-солистка "ВИА Гры", финалистка шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер устроила танцы перед камерой

Звезда не только является талантливой артисткой, но также и занимается выпуском собственной линии одежды, передает Politeka.net.

В этот раз красотка предстала в легком черном платье на тонких бретельках. Принт из цветочков прибавил наряду нежности.

Ткань струилась по телу, подчеркнув все его достоинства - пышную грудь и тонкую талию.

Надя сверкнула бюстом в глубоком декольте наряда. Она двигалась перед камерой в горячем танце.

Шикарная звезда завораживала фигурой с разных ракурсов и "кошачьей" пластикой.

Кроме пышной груди нельзя не отметить упругие ягодицы, которые также подчеркнула легкая ткань.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, Мейхер получила массу приятных слов в личной переписке.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области.

С 11 лет будущая звезда занималась в кружке народно-эстрадного танца, она с коллективом выступала на различных мероприятиях.

В 2000 году будущая артистка познакомилась с Валерием и Константином Меладзе, и прошла кастинг в группу "ВИА Гра".

В дуэте с Аленой Винницкой, Надежда завоевала огромную популярность. Сейчас артистка считается одной из самых успешных экс-"виагринок".

Жгучая брюнетка выступает со своей концертной программой, а также снимается в сериалах, привлекая внимание большого количества поклонников.

Напомним, что сладострастная Мейхер в красных шелках сверкнула "запретным плодом": искусство обольщения.

Как сообщала Politeka, фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".

Также Politeka писала, что эффектная Мейхер в красном бархате с опасным разрезом околдовала Горбунова на "Голос країни": "Она крутая...".