Экс-солистка "ВИА Гры", финалистка шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер устроила танцы перед камерой
Звезда не только является талантливой артисткой, но также и занимается выпуском собственной линии одежды, передает Politeka.net.
В этот раз красотка предстала в легком черном платье на тонких бретельках. Принт из цветочков прибавил наряду нежности.
Ткань струилась по телу, подчеркнув все его достоинства - пышную грудь и тонкую талию.
Надя сверкнула бюстом в глубоком декольте наряда. Она двигалась перед камерой в горячем танце.
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Шикарная звезда завораживала фигурой с разных ракурсов и "кошачьей" пластикой.
Кроме пышной груди нельзя не отметить упругие ягодицы, которые также подчеркнула легкая ткань.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, Мейхер получила массу приятных слов в личной переписке.
Ранее мы писали, что Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области.
С 11 лет будущая звезда занималась в кружке народно-эстрадного танца, она с коллективом выступала на различных мероприятиях.
В 2000 году будущая артистка познакомилась с Валерием и Константином Меладзе, и прошла кастинг в группу "ВИА Гра".
В дуэте с Аленой Винницкой, Надежда завоевала огромную популярность. Сейчас артистка считается одной из самых успешных экс-"виагринок".
Жгучая брюнетка выступает со своей концертной программой, а также снимается в сериалах, привлекая внимание большого количества поклонников.
Напомним, что сладострастная Мейхер в красных шелках сверкнула "запретным плодом": искусство обольщения.
Как сообщала Politeka, фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".
Также Politeka писала, что эффектная Мейхер в красном бархате с опасным разрезом околдовала Горбунова на "Голос країни": "Она крутая...".