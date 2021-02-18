Ведущий Никита Добрынин, который благодаря шоу "Холостяк" нашел свою любовь, поделился откровенным снимком с беременной супругой и личными размышлениями

На своей странице в Instagram Добрынин разместил пикантное фото с Дашей Квитковой, которая сейчас находится на 19-й неделе беременности и готовится подарить мужу сына, пишет Politeka.net. В кадре Никита позирует в одних штанах, демонстрируя поджарый торс. Даша же в черном боди и грубых ботинках села супругу на руки.

Никита призвал подписчиков не спешить в отношениях и искать настоящую любовь: "Не бойтесь пока быть одни🤞🏼. Ешьте в одиночестве, ходите на свидания, спите в одиночестве. В процессе вы узнаете о себе ещё больше. Вы будете расти, вы поймете, что вас вдохновляет, вы будете создавать свои собственные мечты, укрепляться в своих убеждениях".

"И когда вы встретите человека, который заставит каждую вашу клеточку танцевать, вы поймёте почему все было не напрасно. Ждите своего человека. Я прошу вас просто дождаться этого, бороться за это, приложить усилия для этого. Если вы уже нашли все, что искали, пусть это будет самый крутой опыт🤍", — трогательно написал Никита.

"Любимый 🤍", — сразу же ответила в комментариях Даша Квиткова.

Поклонники звездной пары в комментариях восхитились как снимком, так и проникновенными словами Добрынина: "Какое красивое фото ❤️😍; Самые искренние 😍 вы крутые 🔥 желаю пронести этот трепет к друг другу через всю жизнь 💜; Бомбецкое фото, как по мне лучшее из лучших; До мурашек; Даше так идёт беременность😍🤗; Очень проникновенно и душевно!"

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