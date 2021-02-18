Звезда популярного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко впечатлила поклонников своим образом в платке

Новое фото популярной актрисы, которая запомнилась многим по роли Валюхи в сериале «Сваты», появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Кравченко запечатлена в повседневной жизни. Так, актриса одета в черную кофту и голубую курточку. Ее образ дополняют светло-голубой платок, который звезда повязала на голову, а также большие очки необычной формы. Актриса позирует с минимумом косметики на лице.

На снимке Кравченко выглядит счастливой и жизнерадостной.

Поклонники актрисы тут же принялись обсуждать ее фото.

«Я вас просто обожаю! Смотрю «Сватов» каждый день! Этот фильм даёт жизненной энергии в наше тяжелое время. Так хочется увидеть продолжение этого фильма», «Вы замечательная!!! Всех Вам благ!», «Наша любимая», «Как хорошо вам в шарфике!», «Любимая народом, наша родная», «И вам Татьяна доброй ночи, спасибо большое за вашу работу. Радуете своим творчеством и даёте положительный заряд», «Обожаю эту актрису! Настоящая», «Прям не могу узнать», «Спасибо большое за настроение и позитив. Здоровья вам», - пишут люди.

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