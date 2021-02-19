"Холостяк-10" Макс Михайлюк и его беременная жена-модель Дарья Хлистун похвастались новыми кадрами с отдыха в Египте

На своих страницах в Instagram супруги практически одновременно разместили похожие романтичные фото, передает Politeka.net. На кадрах Макс и Даша нежно обнимаются, стоя на пирсе под палящим солнцем. Михайлюк вышел на прогулку в одних плавках в черно-белую полоску. Его молодая жена в легком белом платье показала заметно округлившиеся формы.

Даша готовится подарить "Холостяку" дочь и наконец-то смогла отойти от жестких модельных стандартов. Сейчас вес девушки стремительно приближается к отметке 70 кг, и на отдыхе она совсем не пользуется косметикой.

«Еще раз отвечу, чего такая страшная стала? Да потому что дочь отжала всю красоту! Следов от модельной жизни не осталось, я их благополучно все сожрала!», - шутливо отмечала ранее Даша.

"Вы-замечательные!!!Глядя на ВАС, веришь,что искренняя, настоящая, чистая любовь существует!; Лучшие🔥😍 без майкапа зато уверенная в себе и счастливая!! Не то что некоторые, губы брови видно за три версты.. а толку то; Никакого макияжа! Девочка выглядит великолепно!Никакой макияж так не красит, как СЧАСТЬЕ!; Даша, Вам очень идёт беременность❤️Ну и что ,что разнесло,я Вас прошу😂; И пускай весь мир подождёт!)", — поддержали девушку в комментариях.

Напомним, возлюбленная Михайлюка после новостей о свадьбе выдала правду об их знакомстве.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Михайлюк рассекретил пол будущего ребенка на неожиданном видео: "В пару к Добрыниному".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Михайлюк расстегнул штаны, показывая белье со звездочками: "Ох и повезло Даше с мужем".