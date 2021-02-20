Самая красивая девушка-водитель автобуса впечатляет фигурой в Инстаграм на своих фото

Жительница английского графства Эссекс оказалась самой красивой девушкой, которая работает водителем автобуса. Причем во время общения с поклонниками, которых она обрела в Инстаграм, девушка заявила, что не хочет менять работу.

Несмотря на то, что многие люди говорят Джоди Ли Фокс сменить работу, ведь она слишком красива для такой профессии, она отказывается. Джоди даже поклялась бороться со стереотипами на своем роде деятельности. Девушка также активно ведет «Тик-ТоК», где рассказывает памятные истории о пассажирах, которых встречает на работе.

После того, как девушке захотелось работать водителем, она часто слышит, что эта работа не для нее. Фокс отметила, что мужчины делают комплименты ее внешности, а женщины хвалят маникюр и прическу.

По словам Фокс, когда она рассказала о своей профессии пользователям приложения, в котором записывает видео, они были очень удивлены, ведь глядя на фото Джоли в Инстаграм совершенно не похоже, что она работает водителем автобуса.

На снимках девушка с удовольствием позирует перед камерой дома, показывает свой яркий макияж с акцентом на выразительные глаза, а также удивляет ухоженными длинными локонами. Стройная Джоди Фокс также не боится экспериментов, потому показывает фигуру и в одной пижаме.

«К 24-й главе вашей жизни; Больше благословений. Больше жизни, вы великолепная; просто идеальная женщина😍🥺; неземная красотка !! 😍; красавица, надеюсь, у тебя будет чудесный день Хх; Чертовски красивая, с днем ​​рождения неземная куколка🎉 ; надеюсь, ты не испортишься; Как будто ты водитель автобуса, это нереально», - пишут поклонники.

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