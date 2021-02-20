Популярная украинская исполнительница Насля Каменских поделилась в личном видео приятным сюрпризом
Знаменитая артистка привыкла ко вниманию поклонников и близких, поэтому постоянно делится в Инстаграм различными видео, чтобы подогреть интерес к себе и своей карьере. Так как из-за карантина исполнительница редко выступает, она все больше времени проводит дома за обучением.
Проснувшись утром, Каменских решила показать неожиданный подарок от поклонников, который ее ждал в начале рабочего дня. Также она отметила, что любит такие моменты, ведь они очень хорошо поднимают настроение.
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"Вы не представляете, как приятно просыпаться и видеть от вас такие подарки" - поделилась Настя в Стори.
Не обошлось и без роликов с демонстрацией фигуры. Настя позировала в красной толстовке от бренда своей подруги – Анны Завгородней, которая является супругой Позитива и коллегой Потапа. После этого певица задрала вверх кофту, показывая плоский живот и белый мини-топик, которым полюбовалась на камеру.
Сама звезда была полностью без макияжа и прически, показывая себя настоящей и сонной после пробуждения.
До этого Настя Каменских порадовала украинцев очаровательным видео в своем Instagram. Красотка в коротком ролике, который является фрагментом ее нового клипа "Почуття", показала себя настоящую.
"Ой Настенька, это такой щепетильный вопрос. Что хочет женщина? Любви, ласки и тепла", "Такая красивая здесь", "На Николь Кидман тут похожа", "Такая настоящая", "Люблю тебя", "Понимаю тебя без слов", "Я всегда с тобой рядом", "Огонь", - пишут пользователи в комментариях к видео Насти.
Напомним, Потап показал опухшую Каменских с мешками под глазами в обычной жизни: "Лежбище...".
Как сообщала Politeka, Настя Каменских с "петухами" на голове удивила честными фото без косметики: "Стрижка огонь, конечно".
Также Politeka писала, шаловливая Настя Каменских позаигрывала с украинцами: "Без Потапа намного лучше".