В Украине значительно повысили штрафы за выжигание сухой травы и торфяников

В пятницу, 19 февраля, Верховная Рада поддержала закон №3526 "О внесении изменений в некоторые законы относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях Лесного и Водного фонда, торфяников и на землях других категорий".

За документ во втором чтении и в целом проголосовали 311 народных депутатов.

Законопроект предусматривает повышение штрафов за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, за выжигание торфяников, в том числе осушенных.

За уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, предусмотрен штраф в размере от 3 060 до 6 120 грн, а для должностного лица – от 15 300 до 21 420 грн.

За выжигание торфяников, в том числе осушенных, гражданским лицам грозит штраф в размере от 3 060 до 6 120 грн, а должностным – от 15 300 до 21 420 грн.

Законопроект также предлагает увеличить существующие штрафы за уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений, а также за нарушение прав государственной собственности на леса.

Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в 99% случаях пожары в экосистемах Украины вызваны человеческим фактором: люди или сознательно поджигают поля, или пренебрегают правилами противопожарной безопасности.

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